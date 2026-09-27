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Este lunes comienza la campaña de vacunación contra la gripe

La campaña arranca en las residencias de personas mayores y en la población infantil de entre seis meses y cinco años. A partir del 5 de octubre la vacunación se extenderá al resto de colectivos. Este año se abrirán nuevos puntos de vacunación sin cita previa.
(Foto de ARCHIVO) Una persona se vacuna, en un centro de refuerzo de vacunación frente a la gripe, a 24 de octubre de 2025, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). Osakidetza abre las puertas del Centro de Refuerzo de Vacunación frente a la gripe ubicado en La Casilla de Bilbao, equipamiento que estará abierto en horario de 8.00 a 20.00 horas, de lunes a domingo y podrán acercarse, sin cita, todas las personas a partir de 14 años. H.Bilbao / Europa Press 24/10/2025
Imagen de archivo de campaña de vacunación. Foto: Europa Press

EITB

Última actualización

La campaña de vacunación contra la gripe comienza este lunes en Euskadi en las residencias de personas mayores y entre los menores de entre 6 meses y 5 años. Una semana más tarde, el 5 de octubre, la vacunación se extenderá al resto de colectivos incluidos en la campaña. Los detalles serán presentados este jueves.

El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, anunció en la última sesión de control al Gobierno Vasco las principales líneas de la campaña, que tiene como objetivo proteger cuanto antes a la población más vulnerable y facilitar el acceso a la vacunación.

Este año, como novedad, se abrirán nuevos puntos de vacunación en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, que permanecerán abiertos de lunes a domingo, de 08:00 a 20:00 horas, y en las que no será necesario solicitar cita previa. EstaránPAC San Martín, en Araba; el Centro de Salud Sáenz de Buruaga de Bilbao, en Bizkaia; y el Centro de Salud de Gros de Donostia, en Gipuzkoa.

Además, se reforzarán puntos de vacunación en diferentes localidades de los tres territorios, que funcionarán de lunes a viernes, en un horario amplio de tarde, de 15:00 a 20:00 horas.

En Bizkaia se habilitarán el Hospital San Eloy, en Barakaldo; el Ambulatorio Repélega, en Portugalete; el Centro de Salud de Amorebieta y el PAC Mungia.

En Gipuzkoa, estos puntos estarán ubicados en Irún centro, en la OSI Bidasoa; el CS Torrekua, en Eibar; el CS Arrasate, el CS Tolosa y el PAC Beasain.

En la OSI Rioja Alavesa se reforzarán las agendas de los centros habituales, también de lunes a viernes, de 15:00 a 20:00 horas.

El Departamento de Salud y Osakidetza mantendrán los sistemas habituales de citación, para que la ciudadanía pueda vacunarse en su centro de salud. 

Gripe Osakidetza Enfermedades Sociedad

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