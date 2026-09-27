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Bomberos tratan de extinguir un incendio declarado esta madrugada entre Leitza y Ezkurra
Efectivos de bomberos trabajan desde esta madrugada en la extinción de un incendio forestal declarado entre Leitza y Ezkurra, en el que los medios aéreos movilizados no pueden intervenir debido al viento.
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