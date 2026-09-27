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Bomberos tratan de extinguir un incendio declarado esta madrugada entre Leitza y Ezkurra

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18:00 - 20:00
Incendio en Navarra. Foto: Bomberos de Navarra
Euskaraz irakurri: Suhiltzaileak Leitza eta Ezkurra artean piztutako sute bat itzaltzen saiatzen ari dira

Última actualización

Efectivos de bomberos trabajan desde esta madrugada en la extinción de un incendio forestal declarado entre Leitza y Ezkurra, en el que los medios aéreos movilizados no pueden intervenir debido al viento.

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