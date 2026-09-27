Maiezterren sindikatuak ohartarazi du Solen kanpatuta jarraituko dutela Espainiako Gobernuak etxegabetzeen kontrako dekretua onartu arte
Sindikatuaren ustez, dekretuak "alokairu kontratu mugagabeak" aratu behar ditu. Aldarrikapenok aintzat hartu ezean, protesta beste hiri batzuetara zabalduko dutela hitzeman dute.
Atzo Madrilgo Puerta del Sol plazan abiatutako kanpaldiari eutsiko diotela nabarmendu du gaur, igandearekin, maizterren sindikatuak. Han izango dira Espainiako Gobernuak ‘Maricarmen dekretua” onartu arte, ohartarazi du Alicia del Rio sindikatuko bozeramaileak. Arlo sozialetik ez ezik, alderdi politikoek ere dezente estutu dute Sanchez presidentea.
Maricarmenen etxegabetzea salatzeko Madrilen egindako manifestazioaren ostean, 300 bat lagunek egin dute gaua Solen; eguerdirako, 500 bat ziren. Lasai joan dira lehen orduak, eta bildutakoek argi dute helburua: Espainiako Gobernuak asteartean onartzea etxebizitza eskubidea arautzeko eta etxegabetzeak debekatzeko dekretua.
Besteak beste, “alokairu kontratuak mugagabe” bihurtzea galdegin dute, “Maricarmen gehiagorik egon ez dadin”.
Kanpaldia M15arekin lotu dute zenbaitsuk, baina Del Riok azpimarratu du euren protestak "helburu zehatzak" dituela, ez dela "mobilizazio mugagabea". Bi dira eskakizunak: "Maricarmen dekretua" izenekoa lehenbailehen onartzea eta etxebizitza eredu berri bati buruzko gogoeta abiatzea, bizitza eta etxebizitza bat edukitzeko eskubidea erdigunean jarrita.
Sindikatuak jakinarazi duenez, protesta beste hiri batzuetara zabaltzekotan dira.