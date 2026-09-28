La acampada en Sol continúa con la vista puesta en el 'decreto Maricarmen'

El Sindicato de Inquilinas ha continuado este domingo por la noche con las protestas en la Puerta del Sol de Madrid, donde han convocado un festival en el que han participado artistas como Marwan, Carlos Bardem, Samantha Hudson o Juan Diego Botto, entre muchos otros.

Los actos han comenzado pasadas las 20:00 horas en la emblemática plaza, donde desde este sábado están instaladas decenas de tiendas de campaña para reclamar un nuevo decreto de vivienda (bautizado como 'decreto Maricarmen' en honor a la octogenaria que fue desahuciada el pasado miércoles en Madrid) que ofrezca medidas que garanticen el derecho a la vivienda.

La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Valeria Racu, ha sido la encargada de cerrar el festival y lo ha hecho celebrando que todos los manifestantes estén "haciendo historia". "Ya no es solo Madrid, no sé si os estáis enterando, pero están pasando cosas así en otras partes de España también", ha contado ante los asistentes.

Racu ha instado a seguir luchando y ha advertido de que "lo peor que podemos hacer es pensar que no hay nada que hacer al respecto": "Es darles el poder; es pensar que solo ellos pueden cambiar las cosas".

A lo largo de su intervención, ha cargado contra los grandes propietarios, así como contra el Gobierno español y autonómico por no "pararle los pies a los rentistas". "Le hemos dado este ultimátum al Gobierno. Hemos salido a las calles a decir que ni una Maricarmen más. Que todas somos Maricarmen", ha aseverado.

Por su parte, Maricarmen ha enviado un mensaje de apoyo desde el hospital Gregorio Marañón. A través de un vídeo, la mujer ha lamentado no poder acompañar a los manifestantes y les ha pedido "valor" y "defender lo que es vuestro".

"Hasta que vuestro cuerpo aguante y vosotros lo deseéis. Esperemos que todo esto llegue a un fin el día de mañana y lo que estáis sufriendo ahora pueda ser corregido", ha manifestado.



El sindicato ha informado de que previsto que las formaciones políticas de Sumar, ERC, Podemos, EH Bildu y BNG den una rueda de prensa a las 13:00 horas en la entrada del Hospital Gregorio Marañón para mostrar su apoyo al decreto. Posteriormente, a las 13:45 horas, la organización sindical hará una valoración en la Puerta del Sol.