Cuatro jóvenes detenidos en Andoain acusados de realizar pintadas en varios vagones de tren

La Ertzaintza ha detenido a cuatro jóvenes acusados de un delito de daños, tras ser sorprendidos realizando pintadas en varios vagones de tren en la estación de Renfe de Andoain (Gipuzkoa), según ha informado el Departamento de Seguridad en una nota.



Los hechos han ocurrido este domingo cuando la Ertzaintza y la Policía Local han sido alertados de que se estaban realizando pintadas en la citada estación. Personados en el lugar, los agentes han localizado a cuatro jóvenes que, al percatarse de la presencia policial, han huido a la carrera.

Los cuatro han sido interceptarlos varios metros más adelante. Según el Departamento, los jóvenes presentaban "un fuerte olor a pintura" y, uno de ellos, además, manchas en la ropa. A otro se le han incautado un total de nueve boquillas para aerosoles. Posteriormente, han inspeccionado la ruta de huida y han hallado varios botes de espray ocultos junto a un seto.



Los detenidos son cuatro hombres de 18, 20, 20 y 22 años. Tras permanecer en dependencias policiales para realizar las diligencias pertinentes, todos ellos han quedado en libertad a la espera de ser citados por la autoridad judicial