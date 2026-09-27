Cierres nocturnos de la AP-8 este lunes y martes, en Usurbil, San Sebastián y Oiartzun, sentido Irun

Labores de mantenimiento de sistemas y túneles obligarán este lunes y martes a la noche al cierre completo del tramo guipuzcoano de la AP-8 entre Usurbil y San Sebastián y la capital y Oiartzun, todos ellos en sentido Irun, según ha informado Bidegi.

El cierre del lunes (23:00-04:00 horas) se efectuará entre el kilómetro 27 (Usurbil) y y el 19 (San Sebastián), aunque previamente, para poder preparar los trabajos, la madrugada de este domingo (a partir de las 01:30 horas) se cerrará el carril derecho en el entorno de Aritzeta (Usurbil). Mientras dure el cierre, los vehículos deberán utilizar la GI-20, para continuar con su viaje hacia Irun o para hacer el enlace con la N-I y la A-15.

El martes, el cierre será en el tramo entre San Sebastián (km 20) y Oiartzun (km 12), entre las 00:00 y las 04:00 horas. Durante el cierre, los vehículos deberán abandonar la autopista en la salida del Urumea, para enlazar con la GI-41 hasta la rotonda de Martutene, para posteriormente dirigirse por la GI-40 a Garbera, desde donde podrán incorporarse a la GI-20 por la entrada de Intxaurrondo y continuar con su viaje.