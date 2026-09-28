Será noticia: campaña de vacunación, acampada en Sol y Passion for Knowledge

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 28 de septiembre de 2026:

- Campaña de vacunación contra la gripe: La campaña de vacunación contra la gripe comienza hoy en Euskadi en las residencias de personas mayores y entre los menores de entre 6 meses y 5 años. Una semana más tarde, el 5 de octubre, la vacunación se extenderá al resto de colectivos incluidos en la campaña. Los detalles serán presentados este jueves.

- Acampada en Sol: El Sindicato de Inquilinas ha continuado este domingo por la noche con las protestas en la Puerta del Sol de Madrid, donde han convocado un festival en el que han participado artistas como Marwan, Carlos Bardem, Samantha Hudson o Juan Diego Botto, entre muchos otros.

- Passion for Knowledge: Seis premios Nobel participarán este año en el prestigioso festival de divulgación científica Passion for Knowledge, organizado por el Donostia International Physics Center (DIPC), que celebrará su sexta edición del 28 de septiembre al 3 de octubre en San Sebastián y Bilbao. Las jornadas se podrán seguir en directo en ETB ON.