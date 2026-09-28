Solucionados los problemas de tráfico en el Txorierri, en Erandio, y en la N-1, en Villabona
Tres vehículos se han visto implicados en una colisión en la localidad guipuzcoana, en sentido Irun, y al cortarse un carril, se han producido largas retenciones. En la BI-30, sentido Erletxe, un turismo ha sufrido una avería y se produciendo colas.
Una colisión entre tres vehículos en la N-1 a su paso por Villabona, en sentido Irun, ha generado largas retenciones en la zona, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.
El accidente, que ha tenido lugar en el kilómetro 442, ha obligado a cortar un carril, por lo que la gran afluencia de tráfico a estas horas de la mañana en la zona ha provocado largas retenciones.
Por otro lado, una avería en un vehículo en el kilómetro 13 de la BI-30, a la altura de Erandio, ha provocado retenciones y el corte de un carril en sentido Erletxe, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.
El incidente se ha producido a primera hora de este lunes en el corredor del Txorierri. El vehículo averiado ha obstaculizado la calzada y ha obligado a cortar uno de los carriles de circulación
La incidencia ha provocado retenciones en dirección Erletxe.