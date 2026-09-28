Solucionados los problemas de tráfico en el Txorierri, en Erandio, y en la N-1, en Villabona

Una colisión entre tres vehículos en la N-1 a su paso por Villabona, en sentido Irun, ha generado largas retenciones en la zona, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

El accidente, que ha tenido lugar en el kilómetro 442, ha obligado a cortar un carril, por lo que la gran afluencia de tráfico a estas horas de la mañana en la zona ha provocado largas retenciones.