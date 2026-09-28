La campaña de vacunación contra la gripe comienza hoy en Euskadi en las residencias de personas mayores y entre los menores de entre 6 meses y 5 años. Una semana más tarde, el 5 de octubre, la vacunación se extenderá al resto de colectivos incluidos en la campaña. Los detalles serán presentados este jueves.

El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, anunció en la última sesión de control al Gobierno Vasco las principales líneas de la campaña, que tiene como objetivo proteger cuanto antes a la población más vulnerable y facilitar el acceso a la vacunación.

Este año, como novedad, se abrirán nuevos puntos de vacunación en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, que permanecerán abiertos de lunes a domingo, de 08:00 a 20:00 horas, y en las que no será necesario solicitar cita previa. Estarán abiertos el PAC San Martín, en Araba; el Centro de Salud Sáenz de Buruaga de Bilbao, en Bizkaia; y el Centro de Salud de Gros de Donostia, en Gipuzkoa.

Además, se reforzarán puntos de vacunación en diferentes localidades de los tres territorios, que funcionarán de lunes a viernes, en un horario amplio de tarde, de 15:00 a 20:00 horas.

En Bizkaia se habilitarán el Hospital San Eloy, en Barakaldo; el Ambulatorio Repélega, en Portugalete; el Centro de Salud de Amorebieta y el PAC Mungia.

En Gipuzkoa, estos puntos estarán ubicados en Irún centro, en la OSI Bidasoa; el CS Torrekua, en Eibar; el CS Arrasate, el CS Tolosa y el PAC Beasain.

En la OSI Rioja Alavesa se reforzarán las agendas de los centros habituales, también de lunes a viernes, de 15:00 a 20:00 horas.

El Departamento de Salud y Osakidetza mantendrán los sistemas habituales de citación, para que la ciudadanía pueda vacunarse en su centro de salud.