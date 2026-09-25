Urbagestión afirma haber realizado un planteamiento al Ayuntamiento de Madrid para que Maricarmen vuelva a su casa

Urbagestión Desarrollo e Inversión SL ha informado que ha presentado este viernes una propuesta al Ayuntamiento de Madrid para que Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada en Madrid, pueda regresar a su vivienda del distrito del Retiro en la que llevaba 70 años residiendo.

La empresa propietaria del inmueble ha publicado un comunicado en el que afirma que con este nuevo movimiento busca coordinar con el Ayuntamiento y con otras administraciones una solución que permita a Maricarmen volver a la vivienda con "una alternativa habitacional estable y asequible". Por lo tanto, afirma haberse puesto a disposición de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid y de los Servicios Sociales municipales para que la propuesta pueda resolverse en "el menor plazo posible".

La empresa ha aprovechado el comunicado para aclarar que no es propietaria del edificio completo de la calle Alcalde Sainz de Baranda 46, sino que compró a la anterior propietaria del edificio únicamente la vivienda que ocupaba Maricarmen, siendo esta la única vivienda que Urbagestión tiene en propiedad en esa localización.

Por su parte, el Sindicato de Inquilinas de Madrid ha asegurado que ni la organización ni la abogada de Maricarmen han recibido ninguna información sobre la propuesta anunciada esta tarde por Urbagestión.

La empresa ha emitido este viernes otro comunicado en el que niega haber exigido a Maricarmen el pago de una renta superior a la que venía abonando. De acuerdo a su versión, Urbagestión asegura que, tras un requerimiento escrito realizado por la letrada de la inquilina hace tres años para que indicara el precio de un posible nuevo arrendamiento, se señaló que podría considerarse una renta bonificada entre un 40 % y un 50 % sobre el precio de mercado.