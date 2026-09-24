El Ayuntamiento de Erandio dice que ofreció asesoría y ayuda legal a las más de 120 familias en régimen de alquiler de 'Los Ochos' que están en riesgo de ser expulsadas de sus viviendas, después de que el 'fondo buitre' que ha adquirido sus viviendas les presione para que compren los pisos, en los que residen en régimen de alquiler, o abandonen sus hogares, pero ha destacado que estos vecinos "optaron por otra vía".

En un comunicado, el consistorio ha manifestado también su solidaridad con los vecinos afectados por esta situación, que se manifestarán esta tarde en el municipio en defensa de sus hogares, con los que está en "contacto permanente" y ha defendido la "lucha judicial".

Además, ha señalado que, en el hipotético caso de que el Ayuntamiento atendiera las solicitudes de adquirir viviendas, estas pasarían a formar parte del parque de vivienda municipal y serían entregadas a personas usuarias de los servicios Sociales Municipales y se aplicarían criterios de urgencia, privacidad, necesidad, etc. que "posiblemente no darían satisfacción a quienes sufren el problema" en este caso.

Por otro lado, ha recordado que Erandio se encuentra en proceso de ser declarado zona de mercado residencial tensionado para poder topar los precios del alquiler y proteger a los inquilinos, una tramitación que el Gobierno Vasco ha ordenado acelerar.