El Tribunal Superior vasco da la razón a Petronor y no ve modificación “sustancial” de condiciones ni aumento de jornada por el nuevo vestuario

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha estimado el recurso de Petronor y ha revocado la sentencia que declaraba injustificada "la modificación sustancial" de las condiciones de trabajo establecida con la puesta en marcha del nuevo vestuario de la refinería de Muskiz. Según ha dicho, no observa un cambio "sustancial" de esas condiciones ni un aumento de jornada derivada del cambio de ubicación de ese vestuario, como denunciaban los sindicatos.

Por lo tanto, da la razón a la empresa en la denominada "guerra de vestuarios", que derivó en una huelga indefinida.