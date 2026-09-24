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El Tribunal Superior vasco da la razón a Petronor y no ve modificación “sustancial” de condiciones ni aumento de jornada por el nuevo vestuario

Revoca una sentencia de instancia que condenó a Petronor a volver a las condiciones de trabajo anteriores a la puesta en marcha del vestuario.
(Foto de ARCHIVO) Planta de Petronor en Muskiz (Bizkaia) REMITIDA / HANDOUT por PETRONOR Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 14/7/2025
Refinería de Petronor en Muskiz. Foto: Europa Press

Agencias | EITB

Última actualización

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha estimado el recurso de Petronor y ha revocado la sentencia que declaraba injustificada "la modificación sustancial" de las condiciones de trabajo establecida con la puesta en marcha del nuevo vestuario de la refinería de Muskiz. Según ha dicho, no observa un cambio "sustancial" de esas condiciones ni un aumento de jornada derivada del cambio de ubicación de ese vestuario, como denunciaban los sindicatos.

Por lo tanto, da la razón a la empresa en la denominada "guerra de vestuarios", que derivó en una huelga indefinida.

Petronor Muskiz Bizkaia Tribunal Superior de Justicia del País Vasco Economía

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