La Justicia anula la modificación de los vestuarios aplicada por Petronor
Un juzgado de Bilbao ha dado la razón a los sindicatos y ha anulado el cambio de los vestuarios aplicado en Petronor el 15 de septiembre por considerar "injustificada la Modificación Sustancial de Condiciones de Trabajo (MSCT)".
El comité de empresa había llevado a los tribunales la "ampliación de jornada encubierta" que para la plantilla implicaba el uso de los nuevos vestuarios habilitados a la entrada de la refinería vizcaína y había convocado una huelga indefinida por este motivo que arrancó el 25 de septiembre.
El jueves de la semana pasada, los sindicatos decidieron desconvocar el paro tras 83 días y retomar las negociaciones con la dirección, después de que esta hubiera accedido a "renunciar a la vía judicial para la resolución del conflicto", según explicó entonces ELA.
Este mismo sindicato ha anunciado este lunes que tras el juicio celebrado el 27 de noviembre el juez ha concluido que el sistema de relevo previo al cambio de vestuarios era más beneficioso para la plantilla y que la empresa no ha justificado adecuadamente las causas organizativas que había alegado.
La sentencia constata, además, que la medida implicaba un incremento diario de jornada no computada, lo que afectaba de manera significativa al conjunto de la plantilla. Por todo ello, anula el cambio de vestuarios y ordena a Petronor a reponer las condiciones de trabajo anteriores.
Petronor ha anunciado que recurrirá la decisión de los tribunales, y ha recordado que los nuevos vestuarios tienen como objetivo mejorar por encima de todo la seguridad de las personas, "asegurando por proceso que se accede a las instalaciones con la ropa de trabajo y todos los equipos de protección necesarios".
