Petronorreko aldagelen aldaketa baliogabetu du Bilboko epaitegi batek
Enpresak iragarri du auzitegiaren erabakiaren aurkako errekurtsoa aurkeztuko duela.
Bilboko epaitegi batek arrazoia eman die sindikatuei, eta baliogabetu egin du irailaren 15ean Petronorrek aldagelak aldatu izana, "lan baldintzen funtsezko aldaketa justifikaziorik gabea" dela iritzita.
Langileen batzordeak epaitegietara eraman zuen Bizkaiko findegiaren sarreran gaitutako aldagela berriak erabiltzeak zekarren "ezkutuko lanaldiaren luzapena", eta greba mugagabea deitu zuen arrazoi horregatik, irailaren 25ean hasi zutena.
Joan den asteko ostegunean, sindikatuek lanuztearen deialdia bertan behera uztea erabaki zuten, 83 egunen ostean, eta zuzendaritzarekin negoziazioei berriro ekiten zioten, zuzendaritzak "gatazka konpontzeko bide judizialari uko egin" ziolako, ELAk orduan azaldu zuenez.
Sindikatu horrek astelehen honetan iragarri duenez, azaroaren 27an egindako epaiketaren ostean, epaileak ondorioztatu du aldagelak aldatu aurreko txanda-sistema onuragarriagoa zela langileentzat, eta enpresak ez dituela behar bezala justifikatu alegatutako antolaketa-arrazoiak.
Epaiak egiaztatu egin du, gainera, neurriak hainbat eguneko lanaldi-igoera zekarrela, eta horrek eragin nabarmena zuela plantilla osoan. Horregatik guztiagatik, aldagelen aldaketa baliogabetu du eta Petronorri agindu dio aurreko lan-baldintzak berrezartzeko.
Petronorrek iragarri du auzitegien erabakia errekurritu egingo duela, eta gogorarazi du aldagela berrien helburua dela, batez ere, beharginen segurtasuna hobetzea, "prozesuz prozesu ziurtatzeko instalazioetara laneko arroparekin eta beharrezko babes-ekipamendu guztiekin sartzen dela".
Zure interesekoa izan daiteke
Dermatosi nodularra dela eta, otsailera arte bertan behera egongo dira animalia-azokak EAEn
Neurria indarrean dagoen bitartean, foru-aldundiek salbuespen gisa baimendu ahal izango dituzte animaliekin egiten diren ekitaldi jakin batzuk.
Eusko Jaurlaritzak urtarrilean ordainduko die funtzionarioei soldataren aurtengo igoera
Datorren urterako % 1,5eko igoera aurreikusi dute, baina Euskadiko CCOO sindikatuak igoera handiagoa eskatu du.
2025a amaitzeko eta 2026rako diru-laguntza gehiago izango dira auto elektrikoak erosteko
Espainiako Trantsizio Ekologirako Ministerioak 50 milioi eman dizkio Eusko Jaurlaritzari Moves Plana agortu ondoren diru-laguntzaren zain zeuden 3.400 eskariei erantzuteko. Espainiako Gobernuak laguntza berriak emango ditu, gainera, datorren urtean.
Balenciaga ontziolako langileek eta Abu Dhabi Ports talde arabiarrak konpainiaren geroa bermatu dute, soldataren inguruko akordioa erdietsita
Langileekin akordioa lortzea ezinbesteko baldintza zen ontziola erosteko. Adostutakoaren arabera, soldatak % 5 jaitsiko dizkiete beharginei, baina hori onartuta, talde arabiarrak Zumaiako ontziola erosi ahalko du, 11,2 milioi euroren truke.
Eusko Jaurlaritzak "positibotzat" jo du Balenciaga ontziolan lortutako akordioa, eta langileei egindako "esfortzua" eskertu die
Eusko Jaurlaritzako Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun sailburuak esan duenez, negoziazioan "soka asko tenkatu da, baina ez da inoiz apurtu". Akordioak lan-karga emango die ontziolaren beraren beharginei zein haren menpe dauden lanpostu ez zuzenei.
Zumaiako alkateak zoriondu egin ditu Balenciaga ontziolaren negoziazioan parte hartu duten alde guztiak
Iñaki Ostolaza, Zumaiako alkatea, pozik agertu da akordioarekin eta zorionak eman dizkie Balenciaga ontziolaren negoziazioan parte hartu duten alde guztiei, eta aipamen berezia egin die langileei.
Behiak txertatzen hasi dira Ipar Euskal Herrian, laborarien protesten artean
Izuran lehen 30 behiak txertatu dituzte jada. Albaitariek lan handia dute aurretik, abelburu guztiak erabat babesteko. Bitartean, laborariek protestekin jarraitzen dute, txertaketak garrantzia ez duelakoan. Ezarritako protokoloa bertan behera uzteko eskatzen diete agintariei.
ELAri kalte-ordaina eman beharko dio Tubos Reunidos Threadsek greba eskubidea larriki urratzeagatik
Enpresak greban zeuden langileak plantillako beste langile batzuekin ordezkatu zituela egiaztatu zuen Lan Ikuskaritzak eta EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak ondorio hori berretsi du.
CAFeko langile batzordeak eskatu du kontratuak kalitatezko enplegua ekar dezala "langileentzat eta azpikontratentzat"
Mikel Fernandino LAB sindikatuko ordezkariaren esanetan, albistea oso ona da, eskaria "bolumen handikoa" eta "Europakoa" delako.