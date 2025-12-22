Bizkaia
Petronorreko aldagelen aldaketa baliogabetu du Bilboko epaitegi batek

Enpresak iragarri du auzitegiaren erabakiaren aurkako errekurtsoa aurkeztuko duela.

Protesta de trabajadores de Petronor
Petronorren protesta baten artxiboko irudia.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Bilboko epaitegi batek arrazoia eman die sindikatuei, eta baliogabetu egin du irailaren 15ean Petronorrek aldagelak aldatu izana, "lan baldintzen funtsezko aldaketa justifikaziorik gabea" dela iritzita.

Langileen batzordeak epaitegietara eraman zuen Bizkaiko findegiaren sarreran gaitutako aldagela berriak erabiltzeak zekarren "ezkutuko lanaldiaren luzapena", eta greba mugagabea deitu zuen arrazoi horregatik, irailaren 25ean hasi zutena.

Joan den asteko ostegunean, sindikatuek lanuztearen deialdia bertan behera uztea erabaki zuten, 83 egunen ostean, eta zuzendaritzarekin negoziazioei berriro ekiten zioten, zuzendaritzak "gatazka konpontzeko bide judizialari uko egin" ziolako, ELAk orduan azaldu zuenez.

Sindikatu horrek astelehen honetan iragarri duenez, azaroaren 27an egindako epaiketaren ostean, epaileak ondorioztatu du aldagelak aldatu aurreko txanda-sistema onuragarriagoa zela langileentzat, eta enpresak ez dituela behar bezala justifikatu alegatutako antolaketa-arrazoiak.

Epaiak egiaztatu egin du, gainera, neurriak hainbat eguneko lanaldi-igoera zekarrela, eta horrek eragin nabarmena zuela plantilla osoan. Horregatik guztiagatik, aldagelen aldaketa baliogabetu du eta Petronorri agindu dio aurreko lan-baldintzak berrezartzeko.

Petronorrek iragarri du auzitegien erabakia errekurritu egingo duela, eta gogorarazi du aldagela berrien helburua dela, batez ere, beharginen segurtasuna hobetzea, "prozesuz prozesu ziurtatzeko instalazioetara laneko arroparekin eta beharrezko babes-ekipamendu guztiekin sartzen dela".

Petronor Bizkaia Lana Ekonomia

