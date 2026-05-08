ELAk ezkutuko 28 kaleratze salatu ditu Sidenorren Azkoitiko lantegian Reinosara lekualdatzeko prozesuan
Bi langile euren borondatez joango dira, beste bi behartuta joango dira eta gainerakoak kalte ordaina emanda kaleratu dituzte. Sindikatuak enpresaren "prekarizazioa" salatu du, eta "egoera horri erantzuteko bide sindikal eta juridikotik" jardungo duela iragarri du.
"Reinosara (Kantabria) lekualdatzeko prozedura" baten bidez 28 langile kaleratuta Azkoitian (Gipuzkoa) duen lantegia "desegitea" leporatu dio ELA sindikatuak Sidenorreko zuzendaritzari.
Gainera, ELAk salatu duenez, enpresak "guztiz blokeatuta" du hitzarmenaren negoziazioa: "Haiek mozkinak irabazten dituzten bitartean, plantilla gero eta txikiagoa eta pobreagoa da".
Ildo horretan, gogorarazi du Sidenorrek "milioi askoko irabaziak" izan dituela: 2024an, 14 milioi euro irabazi zituen, eta 2025ean, 6,8. Eta horri milioi askoko dirulaguntzak jaso dituela gaineratu behar zaiola erantsi du.
Bitartean, Azkoitiko langileek azken 10 urteetan bere lanpostuen prekarizazioa jasan dutela salatu du, aldi baterako lan-erregulazioak, erosteko ahalmenaren % 20tik gorako galera eta 2024tik 150 lanpostu baino gehiagoren suntsipena jasan behar izan baitituzte.
ELAk gogorarazi du langile batzordea behin baino gehiagotan bildu dela Eusko Jaurlaritzako, Aldundiko eta Azkoitiko Udaleko ordezkariekin, eta Sidenorren prekarizazioa geldiarazteko “benetako konpromisoak" eskatu dizkiela. Azkenik, sindikatuak CCOO, UGT eta USO kritikatu ditu, "patronalarekin lerratu, aldi baterako lan erregulazioak sinatu eta prekarietatea sustatu dituztelako".
