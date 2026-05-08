ELA denuncia 28 despidos "encubiertos" en la planta Sidenor en Azkoitia mediante traslados a Reinosa, en Cantabria

El sindicato ELA ha acusado a la dirección de Sidenor de "desmantelar" su planta de Azkoitia (Gipuzkoa) con 28 personas despedidas mediante un “procedimiento de traslados a Reinosa (Cantabria)”.

Asimismo, en un comunicado, ELA ha denunciado que la negociación del convenio "también está totalmente bloqueada” por la empresa: “Mientras ellos ganan, la plantilla es cada vez más reducida y más pobre”.

En este sentido, ha recordado que Sidenor obtiene “beneficios millonarios”: en 2024, 14 millones de euros y en 2025, 6,8 millones de euros. Todo ello, añade, junto con las subvenciones millonarias que recibe.

Mientras tanto ha denunciado que la plantilla de Azkoitia ha sufrido la precarización de sus puestos durante los últimos 10 años, con ERTEs, pérdida de poder adquisitivo de más de un 20 % y destrucción de más de 150 puestos de trabajo desde el 2024.

ELA ha recordado que el comité se ha reunido en varias ocasiones con representantes del Gobierno Vasco, Diputación y Ayuntamiento de Azkoitia, a quienes han solicitado "compromisos reales para frenar la precarización de Sidenor". Finalmente, el sindicato ha acusado a CC. OO.-UGT y USO de "alinearse con la patronal, firmar ERTEs y fomentar la precariedad" en Azkoitia.