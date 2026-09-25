Completan las excavaciones de las estaciones de Aperribai y Bengoetxe de la Línea 5 de Metro Bilbao

Euskal Trenbide Sarea (ETS) ha completado las excavaciones de las estaciones de Aperribai y Bengoetxe de la Línea 5 de Metro de Bilbao, y avanza en la que dará servicio al hospital de Usansolo. Los equipos de trabajo han horadado ya el 61 % del túnel de línea, un total de 3870 metros de los 6,3 kilómetros del trazado.