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Completan las excavaciones de las estaciones de Aperribai y Bengoetxe de la Línea 5 de Metro Bilbao
Euskal Trenbide Sarea (ETS) ha completado las excavaciones de las estaciones de Aperribai y Bengoetxe de la Línea 5 de Metro de Bilbao, y avanza en la que dará servicio al hospital de Usansolo. Los equipos de trabajo han horadado ya el 61 % del túnel de línea, un total de 3870 metros de los 6,3 kilómetros del trazado.
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