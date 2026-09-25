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Completan las excavaciones de las estaciones de Aperribai y Bengoetxe de la Línea 5 de Metro Bilbao

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Metro Bilbaoko 5. lineako Aperribai eta Bengoetxe geltokietako indusketa-lanak amaitu dituzte

EITB

Última actualización

Euskal Trenbide Sarea (ETS) ha completado las excavaciones de las estaciones de Aperribai y Bengoetxe de la Línea 5 de Metro de Bilbao, y avanza en la que dará servicio al hospital de Usansolo.  Los equipos de trabajo han horadado ya el 61 % del túnel de línea, un total de 3870 metros de los 6,3 kilómetros del trazado.

Metro Bilbao Usansolo Galdakao Hospital Galdakao-Usansolo Economía

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