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Metro Bilbaoko 5. lineako Aperribai eta Bengoetxe geltokietako indusketa-lanak amaitu dituzte

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Euskal Trenbide Sareak (ETS) Bilboko metroaren 5. lineako Aperribai eta Bengoetxe geltokietako indusketak burutu ditu, eta Usansoloko ospitaleari zerbitzua emango dion linea osatzeko lanak aurrera doaz. Dagoeneko tunelaren % 61 zulatu dute, trazaduraren 6,3 kilometroetatik 3.870 metro guztira.

Metro Bilbao Usansolo Galdakao Galdakao-Usansolo Ospitalea Ekonomia

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