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Metro Bilbaoko 5. lineako Aperribai eta Bengoetxe geltokietako indusketa-lanak amaitu dituzte
Euskal Trenbide Sareak (ETS) Bilboko metroaren 5. lineako Aperribai eta Bengoetxe geltokietako indusketak burutu ditu, eta Usansoloko ospitaleari zerbitzua emango dion linea osatzeko lanak aurrera doaz. Dagoeneko tunelaren % 61 zulatu dute, trazaduraren 6,3 kilometroetatik 3.870 metro guztira.
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