LAN-GATAZKA
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SATSE, ELA, LAB, CCOO eta UGTk elkarretaratzeak egin dituzte ospitaleetan,  mobilizazio eta greba dinamikaren atarian

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Sindikatuen aburuz, bada garaia proposamen zehatzak egiteko soldaten arloan, lanaldiaren murrizketaan, baimenetan, enpleguaren egonkortasun eta kalitatean... Urriaren 30erako eta abenduaren 9, 10, 11 eta 14rako deitutako grebetarako deialdia ere izan da gaurkoa.

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