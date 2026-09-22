Ia 8.000 lagunek jasotzen dute hilero alokairua ordaintzeko Gaztelagun dirulaguntza
% 3 egin du gora emantzipazioa sustatzeko Eusko Jaurlaritzaren laguntza jasotzeko eskarien kopuruak maiatzetik, Premiazko Neurrien Dekretua onartu zenetik.
18 eta 35 urte bitarteko ia 8.000 gaztek jasotzen dute hilero alokairua ordaintzeko Gaztelagun programaren laguntza. Eusko Jaurlaritzak gazteen emantzipazioa sustatzeko eskaintzen duen dirulaguntza hori jasotzeko eskera kopurua % 3 hazi da udaberrian Premiazko Neurrien dekretua onartu zenetik; ondorioz, 228 pertsona gehiago dira orain onuradun.
Denis Itxaso Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Hiri Agenda sailburuak Donostiako Zinemaldiaren esparruan eman ditu datu horiek, Zinema eta Etxebizitza zikloaren aurkezpenean. Itxasok nabarmendu duenez, dagoeneko agerikoa da "udaberrian programan egindako aldaketen eragina, eta, bereziki, azken hilabeteetan jasotako eskaerak izapidetzeko prozesua".
Gaztelagun programa urtean 30.000 eurotik behera irabazten duten 18 eta 35 urte bitarteko gazteei zuzenduta dago, eta gehienez 300 euro eskaintzen ditu hilean alokairua ordaindu ahal izateko. 2019an abian jarri zenetik, 18.000 gaztek baino gehiagok jaso dute, eta guztira ia 105 milioi euro bideratu dira.
Sailburuaren ustez, "Gaztelagunek agerian utzi du zuzeneko laguntza batek alde handia eragin dezakeela milaka gazteren emantzipazio-erabakietan".