OCUk ohartarazi du urrian gasaren faktura % 54 garestituko dela; 310 euro, urtean
Zehazki, erakundeak uste du datorren hiruhilekorako berrikuspenean (urriaren baterako egitea aurreikusi da), ABT 2 tarifa duten etxeetan (urtean 5.000 eta 15.000 kilowatt arteko kontsumoa) 4,12 zentimotik 6,59 zentimora igoko dela gas kontsumoaren prezioa.
Gasaren tarifa arautua (Azken Baliabideko Tarifa-ABT) % 54 garestituko da urriaren 1etik aurrera, eta horrek, batez beste, urtean 310 euro inguruko gainkostua ekarriko die berogailua pizten duten familei, Euskadiko kontsumitzaileen eta erabiltzaileen erakundeak (OCU) ohartarazi duenez.
Zehazki, erakundeak uste du urriaren 1erako aurreikusitako datorren hiruhilekorako berrikuspenean, ABT 2 tarifa duten etxeetan (urtean 5.000 eta 15.000 kilowatt arteko kontsumoa) 4,12 zentimotik 6,59 zentimora igoko dela gas kontsumoaren prezioa, energiaren kostua % 69 inguru garestituko baita.
Horiek horrela, gas berogailua duen eta urtean 9.000 kW/h-ko kontsumoa duen etxe batean, 600 eurotik 910 eurora igoko da urteko tarifa, gutxi gorabehera.
Den den, energiaren prezioaren igoera % 69 ingurukoa izango bada ere, kontsumitzaileen erakundeak ohartarazi du fakturan % 54ko igoera ageriko dela, kontagailuaren alokairuak eta zergen eta kostu finkoek ere eragina baitute horretan.
Bestalde, urriaren 1ean ekingo diote bidesarien prezioen berrikuspenari, nahiz eta kasu horretan, OCUren arabera, prezioen igoera ez den horren nabarmena izango.
Merkatu libreko eskaintzak berrikustea gomendatu dute adituek
Aurreikusitako garestitzea gorabehera, tarifa arautua berehalakoan ez uztea aholkuatu du OCUk. Izan ere, horren esanetan, merkatu libreak baino prezio lehiakorragoak eskaintzen ditu oraindik ere.