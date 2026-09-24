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Mila pertsona baino gehiagok Erandioko 120 familia babestu dituzte funts putre baten mehatxuaren aurrean

Iragarkia
ERANDIO (BIZKAIA), 24/09/2026.- Un momento de la manifestación de protesta contra los fondos "buitre" este jueves en Erandio. El Ayuntamiento de Erandio (Bizkaia) ha expresado su apoyo a "la lucha judicial" de las más de 130 familias que viven de alquiler en los bloques de 'Los ocho' en la zona de Tartanga, que han comenzado movilizaciones ante la posibilidad de ser expulsadas de sus viviendas tras ser compradas por un fondo buitre.EFE/ Luis Tejido
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Mila pertsona baino gehiagok manifestazioa egin dute gaur arratsaldean Erandion, funts putre batek alokairuan bizi diren 120 familia baino gehiago (400 pertsona inguru) etxebizitzetatik bota nahi dituela salatzeko. Erandioko Tartanga kaleko Los Ochos izeneko eremuan alokairuan bizi diren familia horiek salatu dutenez, Mosaic funtsak higiezinak erosi ditu, eta errentamenduak amaitzean etxebizitzetatik kanporatu nahi ditu, datorren astetik aurrera.

Erandio Etxebizitza Ekonomia

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