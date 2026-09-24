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Mila pertsona baino gehiagok Erandioko 120 familia babestu dituzte funts putre baten mehatxuaren aurrean
Mila pertsona baino gehiagok manifestazioa egin dute gaur arratsaldean Erandion, funts putre batek alokairuan bizi diren 120 familia baino gehiago (400 pertsona inguru) etxebizitzetatik bota nahi dituela salatzeko. Erandioko Tartanga kaleko Los Ochos izeneko eremuan alokairuan bizi diren familia horiek salatu dutenez, Mosaic funtsak higiezinak erosi ditu, eta errentamenduak amaitzean etxebizitzetatik kanporatu nahi ditu, datorren astetik aurrera.
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