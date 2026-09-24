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Más de un millar de personas respaldan a 120 familias de Erandio ante la amenaza de un fondo buitre

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ERANDIO (BIZKAIA), 24/09/2026.- Un momento de la manifestación de protesta contra los fondos "buitre" este jueves en Erandio. El Ayuntamiento de Erandio (Bizkaia) ha expresado su apoyo a "la lucha judicial" de las más de 130 familias que viven de alquiler en los bloques de 'Los ocho' en la zona de Tartanga, que han comenzado movilizaciones ante la posibilidad de ser expulsadas de sus viviendas tras ser compradas por un fondo buitre.EFE/ Luis Tejido
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Mila pertsona baino gehiagok babestu dituzte Erandioko 120 familia putre baten mehatxuaren aurrean

EITB

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Más mil personas se han manifestado esta tarde en Erandio para denunciar que un fondo buitre pretende expulsar de sus viviendas en alquiler a más de 120 familias (unas 400 personas) para vender los pisos. Estas familias que viven de alquiler en la zona conocida como Los Ochos, en la calle Tartanga de Erandio, denuncian que el fondo buitre Mosaic, que ha adquirido las viviendas, pretende expulsarles de los pisos al finalizar los arrendamientos, a partir de la semana próxima.

Erandio Vivienda Economía

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