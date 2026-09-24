¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
Más de un millar de personas respaldan a 120 familias de Erandio ante la amenaza de un fondo buitre
Más mil personas se han manifestado esta tarde en Erandio para denunciar que un fondo buitre pretende expulsar de sus viviendas en alquiler a más de 120 familias (unas 400 personas) para vender los pisos. Estas familias que viven de alquiler en la zona conocida como Los Ochos, en la calle Tartanga de Erandio, denuncian que el fondo buitre Mosaic, que ha adquirido las viviendas, pretende expulsarles de los pisos al finalizar los arrendamientos, a partir de la semana próxima.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
El Ayuntamiento de Erandio dice que ofreció asesoría y ayuda a los vecinos de 'Los Ochos' pero que estos "optaron por otra vía"
EN DIRECTO
Hace min.
El Tribunal Superior vasco da la razón a Petronor y no ve modificación “sustancial” de condiciones ni aumento de jornada por el nuevo vestuario
EN DIRECTO
Hace min.
Bilbao aplicará un recargo del 75 % en el IBI a viviendas vacías y una bonificación del 99 % a pisos que se destinen a alquiler público
EN DIRECTO
Hace min.
Maricarmen sigue en el hospital y deberá estar en "observación" por los "nervios" tras el deshaucio del miércoles
EN DIRECTO
Hace min.
Familias de Erandio se movilizan hoy para intentar que un fondo buitre no les eche de sus casas
EN DIRECTO
Hace min.
D'Anjou valora que Euskadi pueda defender sus intereses sobre fiscalidad en Ecofin
EN DIRECTO
Hace min.
La pesca del salmón, más cerca de ser prohibida
EN DIRECTO
Hace min.
SATSE, ELA, LAB, CCOO y UGT se concentran en los hospitales como inicio de una dinámica de movilizaciones y huelgas
EN DIRECTO
Hace min.
El consejero de Industria reconoce que Vicinay ha perdido un pedido "muy fuerte"
Cargar más