Erandioko Udalak esan du Los Ochoseko bizilagunei aholkularitza eta laguntza eskaini ziela, baina horiek "beste bide batetik" jo zutela
Gogorarazi duenez, Udalak etxebizitza horiek erosiz gero, horiek udal-etxebizitzaren parkearen parte izatera igaroko lirateke, eta Udaleko Gizarte Zerbitzuen erabiltzaileei emango litzaizkieke.
Erandioko Udalak esan du aholkularitza eta laguntza legala eskaini ziela Los Ochosen alokairu-erregimenean bizi diren 120 familia baino gehiagori, euren etxebizitzetatik kanporatuak izateko arriskuan baitaude. Izan ere, familia horiek borrokan ari dira etxetik bota ez ditzaten. Hamarkada bat baino gehiago daramate alokairuan bizitzen bertan eta, orain, putre funts batek alokairu kontratuak deuseztatu nahi ditu, higiezinak saltzeko. Gaur arratsaldean manifestazioa egingo dute, euren etxeak defendatzeko.
Ohar baten bidez, Udalak elkartasuna adierazi die egoera horrek kaltetutako bizilagunei, eta ziurtatu duenez, "etengabeko harremana" dute haiekin, eta "borroka judiziala" defendatu dute.
Gainera, dioenez, Udalak etxebizitzak erosteko eskaerei erantzungo balie, higiezin horiek udal-etxebizitzaren parkearen parte izatera igaroko lirateke, eta Udaleko Gizarte Zerbitzuen erabiltzaileei emango litzaizkieke, eta urgentziazko, pribatutasunezko, beharrizanezko eta abarreko irizpideak aplikatuko lirateke. Hala, nabarmendu du kasu honetan “kaltetutako bizilagunak asegabe geldituko liratekeela beharbada”.
Bestalde, gogorarazi du Erandio bizitegi-merkatuko gune tentsionatua izendatzeko prozesuan dagoela, alokairuaren prezioak mugatzeko eta maizterrak babesteko; Eusko Jaurlaritzak izapide hori azkartzeko agindu du.