D'Anjouk nabarmendu du Euskadik fiskalitateari buruzko interesak defendatu izana Ecofinen
Eusko Jaurlaritzaren arabera, gaur egun Europako agenda fiskala markatzen duten ekimen nagusietako batzuk jorratu dira bileran, besteak beste, Europako Batzordeak zerga-betebeharrak sinplifikatzeko bultzatutako proposamenak.
Nöel d'Anjou Ogasun eta Finantzetako sailburuak nabarmendu du garrantzitsua dela Euskadik, lehen aldiz, fiskalitateari buruzko interesak defendatu ahal izatea Ecofinen Prestakuntza Maila Handiko Taldean. Ekonomia eta Finantza ministroak biltzen dituen Europako Kontseilua asteazken honetan bildu da Bruselan.
"Oso urrats garrantzitsua da, gure erakundeen zerga-eskumenei zuzenean eragiten dieten arauak eta ekimenak eztabaidatzen eta definitzen ari diren lekuetan egoteko aukera ematen digulako", adierazi du sailburuak bere sailak zabaldutako adierazpenean.
Gogorarazi duenez, parte-hartze hori Kontzertu Ekonomikoaren Batzorde Mistoak fiskalitateari buruzko nazioarteko foroetan euskal erakundeen presentzia indartzeko lortutako akordioen emaitza da.
Uste du kontua ez dela soilik horrelako foroetan egotea, baizik eta tokiko ikuspegia helaraztea, erregulazio-aldaketei aurrea hartzea eta "Europan eraginkorra eta erabat integratua" dela erakutsi duen eredu instituzional bat defendatzea.
Eusko Jaurlaritzaren izenean, Javier Garcia Ross izan da, Ogasun eta Finantza Saileko nazioarteko fiskalitaterako aholkularia eta Euskadiko Nazioarteko Fiskalitate Batzordeko koordinatzailea.
Eusko Jaurlaritzaren arabera, bileran Europako agenda fiskalak gaur egun markatzen dituen ekimen nagusietako batzuk jorratu dira, besteak beste, Europako Batzordeak bultzatutako zerga-betebeharrak sinplifikatzeko proposamenak, hala nola Omnibus Fiskal Zuzentaraua, karga administratiboak murriztera eta Europako ekonomiaren lehiakortasuna indartzera bideratuak.