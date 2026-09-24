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EAEko Auzitegi Nagusiak arrazoia eman dio Petronorri, eta ez du baldintzen aldaketa "nabarmenik" ikusi, ezta lanaldi-igoerarik ere aldagela berriagatik
Instantzia-epai bat errebokatu du, Petronor aldagelak martxan jarri aurreko lan-baldintzetara itzultzera zigortu zuena.
Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Lan Arloko Salak onartu egin du Petronorren errekurtsoa, eta baliogabetu egin du Muskizko findegiko algagela berriak martxan jartzean ezarritako lan-baldintzen "funtsezko aldaketa" justifikaziorik gabekotzat jotzen zuen epaia. Adierazi duenez, ez du ikusten baldintza horien aldaketa "nabarmenik", ezta aldagela horien kokapen-aldaketaren ondoriozko lanaldi-igoerarik ere, sindikatuek salatu bezala.
Beraz, enpresari arrazoia eman dio "aldageletako gerra" izenekoan, greba mugagabea eragin baitzuen.
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