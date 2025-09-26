LAN-GATAZKA
Petronorreko enpresa-batzordeak "guztiz abusuzkotzat" jo ditu gutxieneko zerbitzuak, eta auzibidera joko du

Salatu dutenez, Petronorreko zuzendaritzak "uko egiten dio" greba-batzordeari eman behar dion informazioa emateari, araudiari jarraiki "betetzen ez duen guztia" gainbegiratu eta egiaztatu ez dezaten.

Rueda de prensa del comité de Petronor en Muskiz REMITIDA / HANDOUT por UGT Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 25/9/2025
Petronorreko enpresa-batzordearen prentsaurrekoa. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Petronorreko enpresa-batzordeak "guztiz gehiegizkotzat" jo ditu joan den ostegunean hasitako greba mugagabearen ondorioz ezarritako gutxieneko zerbitzuak, eta, ondorioz, auzitegietara joko du, grebarako eskubidea defendatzeko helburuarekin.

Petronorreko langileek greba mugagabea abiatu zuten ostegun arratsaldean, aldagela beste eraikin batera aldatzeak lanaldia "luzatzea" dakarrela salatzeko. Ildo horretatik, enpresarekin duten lan-harreman nekeza salatu dute, baita findegiaren instalazioen "narriadura" ere.

Langileen batzordea osatzen duten sindikatuek (UGT, CCOO, TU eta ELA)  jakinarazi dute ostegunean deitu zutela Petronorreko zuzendaritza, eta negoziatzeko prest zeudela berretsi zioten. Zuzendaritzak uko egin zionez, araudia "zorrotz" betetzeko eskatu zioten, eta merkatu nazionalaren hornidura helburu ez duen jarduera oro bertan behera uztea, hau da, instalazioen % 80 inguru berehala gelditzea.

Salatu dutenez, Petronorreko zuzendaritzak "uko egiten dio" greba-batzordeari eman behar dion informazioa emateari, araudiari jarraiki "betetzen ez duen guztia" gainbegiratu eta egiaztatu ez dezaten.

"Bart 40 pertsonak baino gehiagok bikoiztu zuten txanda, eta une honetan hirukoizten ari diren pertsonak daude, lanean 18 ordu jarraian baino gehiago daramatzatenak, txanda faltagatik lanpostua uztea ezinezkoa delako. Horrek esan nahi du akituta dauden pertsonei dagokiela instalazioa zaintzea", kritikatu dute.

Hori guztia dela eta, Petronorreko zuzendaritzari eskatu diote "nagusikeria alde batera uzteko, hausnartzeko, negoziatzeko eta zentzurik gabeko inposaketekin amaitzeko". 

Petronorreko langileek mugagabeko greba hasi dute, aldagela berriak "ezkutuko lanaldia luzatzea" dakarrelako
