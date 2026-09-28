ETXEBIZITZA
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Maizterren Sindikatuak greba orokorra deitzea proposatu du Katalunian, "gauzak aldatzen ez badira"

Etxebizitzaren aldeko mobilizazioa Madrilgo Sol plazatik Kataluniara zabaldu da, eta sindikatuak errepide batzuk moztu ditu 'Maricarmen dekretua' dela eta.

MADRID, 26/09/2026.-Centenares de personas han acampado la noche de este sábado en la Puerta del Sol de Madrid al término de la manifestación para protestar por el desahucio de Maricarmen, la anciana que tuvo que abandonar su vivienda de alquiler tras 70 años en la misma, y reclamar medidas efectivas para frenar la crisis de la vivienda. El Sindicato de Inquilinas ha hecho un llamamiento a acampar en Sol al finalizar la manifestación que ha tenido lugar esta tarde: "Acampada en Sol por el derecho a la vivienda. No aguantamos más. O cae el rentismo, o cae el gobierno. ¡Todo el mundo a Sol!", ha apuntado el Sindicato en un mensaje en su cuenta de X.- EFE/ Javier Lizón
Pankarta Solen. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Etxebizitzaren aldeko mobilizazioa ez da soilik Madrilgo Sol Plazako kanpaldira mugatzen, Kataluniara ere zabaltzen hasi da, eta bertatik greba orokorra deitzeko aukera planteatzen ari dira.

Enric Aragones Sindicat de Llogateresen bozeramaileak ez du baztertu etxebizitzaren eta lan-eskubideen aldeko balizko greba orokor bat deitzea "gauzak aldatzen ez badira", eta Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteari eskatu dio ez dezala astearte honetan iruzurra izan daitekeen dekretu bat onartu.

Hori esan dio TV3 telebista-kateari Sindicat de Llogateres sindikatuaren bozeramaileak Bartzelonan egiten ari diren elkarretaratzetik. Protesta horren testuinguruan, manifestariek zenbait errepide itxi dituzte hiriko hainbat tokitan, 'Maricarmen dekretua' eskatzeko.

Aragonesek azaldu duenez, sindikatua greba orokorrari buruzko "elkarrizketak" izaten ari da lan munduko beste sindikatuekin, besteak beste, kontratuak automatikoki berritzea, kontratuak iraun bitartean prezioa izoztea eta pertsona ahulei etxegabetzeak eteteko egiturazko mekanismo bat eskatzeko.

Eguzkiko kanpaldiak 'Maricarmen dekretua' ri begira jarraitzen du
Etxebizitza Katalunia Gizartea

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