Maizterren Sindikatuak greba orokorra deitzea proposatu du Katalunian, "gauzak aldatzen ez badira"
Etxebizitzaren aldeko mobilizazioa Madrilgo Sol plazatik Kataluniara zabaldu da, eta sindikatuak errepide batzuk moztu ditu 'Maricarmen dekretua' dela eta.
Etxebizitzaren aldeko mobilizazioa ez da soilik Madrilgo Sol Plazako kanpaldira mugatzen, Kataluniara ere zabaltzen hasi da, eta bertatik greba orokorra deitzeko aukera planteatzen ari dira.
Enric Aragones Sindicat de Llogateresen bozeramaileak ez du baztertu etxebizitzaren eta lan-eskubideen aldeko balizko greba orokor bat deitzea "gauzak aldatzen ez badira", eta Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteari eskatu dio ez dezala astearte honetan iruzurra izan daitekeen dekretu bat onartu.
Hori esan dio TV3 telebista-kateari Sindicat de Llogateres sindikatuaren bozeramaileak Bartzelonan egiten ari diren elkarretaratzetik. Protesta horren testuinguruan, manifestariek zenbait errepide itxi dituzte hiriko hainbat tokitan, 'Maricarmen dekretua' eskatzeko.
Aragonesek azaldu duenez, sindikatua greba orokorrari buruzko "elkarrizketak" izaten ari da lan munduko beste sindikatuekin, besteak beste, kontratuak automatikoki berritzea, kontratuak iraun bitartean prezioa izoztea eta pertsona ahulei etxegabetzeak eteteko egiturazko mekanismo bat eskatzeko.