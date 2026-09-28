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El Sindicato de Inquilinas plantea en Cataluña convocar una huelga general "si las cosas no cambian"

La movilización por la vivienda se ha extendido desde la Plaza del Sol de Madrid hasta Cataluña, donde el sindicato ha provocado algunos cortes de carretera por el ‘decreto Maricarmen’.
MADRID, 26/09/2026.-Centenares de personas han acampado la noche de este sábado en la Puerta del Sol de Madrid al término de la manifestación para protestar por el desahucio de Maricarmen, la anciana que tuvo que abandonar su vivienda de alquiler tras 70 años en la misma, y reclamar medidas efectivas para frenar la crisis de la vivienda. El Sindicato de Inquilinas ha hecho un llamamiento a acampar en Sol al finalizar la manifestación que ha tenido lugar esta tarde: "Acampada en Sol por el derecho a la vivienda. No aguantamos más. O cae el rentismo, o cae el gobierno. ¡Todo el mundo a Sol!", ha apuntado el Sindicato en un mensaje en su cuenta de X.- EFE/ Javier Lizón
Pancarta en Sol. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Maizterren Sindikatuak greba orokorra deitzea proposatu du Katalunian, "gauzak aldatzen ez badira"

Agencias | EITB

Última actualización

La movilización por la vivienda no se limita a estas horas solo a la acampada de la Plaza del Sol de Madrid, y ha comenzado a extender a puntos como Cataluña, desde donde se plantea la posibilidad de convocar una huelga general.

El portavoz del Sindicat de Llogateres (Inquilinas), Enric Aragonès, no ha descartado una posible huelga general por la vivienda y los derechos laborales "si las cosas no cambian", y ha exigido al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que este martes no presente un decreto en vivienda que sea lo que considera una farsa.

Lo ha dicho en declaraciones a TV3 durante la concentración promovida por Sindicat de Llogateres en Barcelona de este lunes a primera hora, que ha provocado algunos cortes en diversos puntos de la ciudad, para pedir 'el decreto Maricarmen', que lleva el nombre de la mujer de 87 años desahuciada de su casa en el barrio de Retiro de Madrid.

Aragonès ha explicado que el Sindicat está "en conversaciones" con sindicatos laborales con una huelga general en el horizonte, y entre sus demandas a Sánchez ha pedido la renovación automática de los contratos, la congelación del precio durante el contrato y un mecanismo estructural de suspensión de los desahucios a personas vulnerables.

La acampada en Sol continúa con la vista puesta en el 'decreto Maricarmen'
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