El Gobierno español plantea prohibir la compra de vivienda por fondos buitre en el 'decreto Maricarmen'

El Gobierno español trabaja con los grupos parlamentarios para cerrar un Real Decreto Ley de vivienda que pretende aprobar este martes. El texto plantea actuar en diez ámbitos, aunque la concreción de las medidas continúa abierta y sigue pendiente del acuerdo entre los diferentes grupos.

Entre las propuestas figura la prohibición de la compra especulativa de viviendas por fondos buitre, además de medidas de protección frente a los desahucios. El objetivo planteado es evitar que las viviendas sean adquiridas con fines especulativos.

El paquete contempla también la estabilización de los contratos de alquiler, con medidas para proteger a las personas que viven en comunidades donde no se aplica la Ley de Vivienda frente a subidas abusivas, así como al conjunto de la población ante las renovaciones.

Otra de las medidas previstas es la regulación del alquiler de temporada, con el objetivo de acabar con el fraude en los contratos de corta duración. El Gobierno español plantea además aplicar el IVA a los pisos turísticos para que tributen como actividad económica y tratar de frenar su proliferación.