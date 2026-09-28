VIVIENDA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El Gobierno español plantea prohibir la compra de vivienda por fondos buitre en el 'decreto Maricarmen'

El Gobierno español negocia con los grupos parlamentarios un nuevo decreto de vivienda que prevé aprobar este martes en el Consejo de Ministros. El paquete incluye medidas contra la compra especulativa de viviendas por fondos buitre, protección frente a los desahucios, regulación del alquiler de temporada y bonificaciones fiscales.
BURGOS, 27/09/2026.-El problema de acceso a la vivienda y las subidas de los precios de los alquileres no solo afectan a las grandes ciudades, como han clamado este domingo cientos de personas en una concentración en Burgos similar a las ocurridas estos días en diferentes puntos de España en contra de los desahucios y en apoyo a Maricarmen. Medio millar de personas ha secundado la convocatoria del sindicato de Vivienda para expresar así su repulsa por lo ocurrido en Madrid con el desahucio de Maricarmen. EFE/ Laura de Grado
Manifestación contra el problema de la vivienda. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Funts putreek etxebizitzak erostea debekatzea proposatuko du Espainiako Gobernuak 'Maricarmen dekretua'n

EITB

Última actualización

El Gobierno español trabaja con los grupos parlamentarios para cerrar un Real Decreto Ley de vivienda que pretende aprobar este martes. El texto plantea actuar en diez ámbitos, aunque la concreción de las medidas continúa abierta y sigue pendiente del acuerdo entre los diferentes grupos.

Entre las propuestas figura la prohibición de la compra especulativa de viviendas por fondos buitre, además de medidas de protección frente a los desahucios. El objetivo planteado es evitar que las viviendas sean adquiridas con fines especulativos.

El paquete contempla también la estabilización de los contratos de alquiler, con medidas para proteger a las personas que viven en comunidades donde no se aplica la Ley de Vivienda frente a subidas abusivas, así como al conjunto de la población ante las renovaciones.

Otra de las medidas previstas es la regulación del alquiler de temporada, con el objetivo de acabar con el fraude en los contratos de corta duración. El Gobierno español plantea además aplicar el IVA a los pisos turísticos para que tributen como actividad económica y tratar de frenar su proliferación.

Bonificaciones y ayudas para acceder a una vivienda

El decreto incluiría bonificaciones fiscales para las personas inquilinas, destinadas a reducir su esfuerzo económico, y también para quienes reduzcan el precio de sus alquileres, con el objetivo de incentivar una bajada de las rentas.

El paquete contempla asimismo ayudas para la compra de la primera vivienda dirigidas a personas que quieren adquirir un inmueble pero no disponen de ahorros suficientes.

Otra de las propuestas es el blindaje del parque estatal de vivienda, para impedir que inmuebles financiados con dinero público puedan acabar en manos de especuladores.

Por último, el Gobierno español plantea reducir el IVA de la construcción de vivienda protegida con calificación permanente, con el objetivo de ampliar el parque de vivienda asequible.

Las medidas siguen en negociación

La concreción de los diez puntos continúa en negociación con los grupos parlamentarios. El Gobierno español pretende cerrar un acuerdo antes del Consejo de Ministros del martes y sacar adelante un paquete de medidas para mejorar el acceso a la vivienda.

El denominado 'decreto Maricarmen' toma su nombre del caso de una mujer de 87 años desahuciada en Madrid, que ha situado la protección frente a los desahucios en el centro del debate sobre las nuevas medidas de vivienda.

Los 10 puntos que plantea el Gobierno español

1. Protección ante los desahucios. 

2. Prohibición de la compra especulativa a los fondos buitre. 

3. Estabilización de los contratos de alquiler. 

4. Regulación del alquiler de temporada. 

5. IVA a los pisos turísticos. 

6. Bonificaciones fiscales para personas inquilinas. 

7. Bonificaciones fiscales para quienes bajen el precio del alquiler. 

8. Ayudas a la compra de la primera vivienda. 

9. Blindaje del parque estatal de vivienda. 

10. Bajada del IVA a la construcción de vivienda protegida con calificación permanente. 

Vivienda Gobierno de España Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X