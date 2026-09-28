El Gobierno español plantea prohibir la compra de vivienda por fondos buitre en el 'decreto Maricarmen'
El Gobierno español trabaja con los grupos parlamentarios para cerrar un Real Decreto Ley de vivienda que pretende aprobar este martes. El texto plantea actuar en diez ámbitos, aunque la concreción de las medidas continúa abierta y sigue pendiente del acuerdo entre los diferentes grupos.
Entre las propuestas figura la prohibición de la compra especulativa de viviendas por fondos buitre, además de medidas de protección frente a los desahucios. El objetivo planteado es evitar que las viviendas sean adquiridas con fines especulativos.
El paquete contempla también la estabilización de los contratos de alquiler, con medidas para proteger a las personas que viven en comunidades donde no se aplica la Ley de Vivienda frente a subidas abusivas, así como al conjunto de la población ante las renovaciones.
Otra de las medidas previstas es la regulación del alquiler de temporada, con el objetivo de acabar con el fraude en los contratos de corta duración. El Gobierno español plantea además aplicar el IVA a los pisos turísticos para que tributen como actividad económica y tratar de frenar su proliferación.
Bonificaciones y ayudas para acceder a una vivienda
El decreto incluiría bonificaciones fiscales para las personas inquilinas, destinadas a reducir su esfuerzo económico, y también para quienes reduzcan el precio de sus alquileres, con el objetivo de incentivar una bajada de las rentas.
El paquete contempla asimismo ayudas para la compra de la primera vivienda dirigidas a personas que quieren adquirir un inmueble pero no disponen de ahorros suficientes.
Otra de las propuestas es el blindaje del parque estatal de vivienda, para impedir que inmuebles financiados con dinero público puedan acabar en manos de especuladores.
Por último, el Gobierno español plantea reducir el IVA de la construcción de vivienda protegida con calificación permanente, con el objetivo de ampliar el parque de vivienda asequible.
Las medidas siguen en negociación
La concreción de los diez puntos continúa en negociación con los grupos parlamentarios. El Gobierno español pretende cerrar un acuerdo antes del Consejo de Ministros del martes y sacar adelante un paquete de medidas para mejorar el acceso a la vivienda.
El denominado 'decreto Maricarmen' toma su nombre del caso de una mujer de 87 años desahuciada en Madrid, que ha situado la protección frente a los desahucios en el centro del debate sobre las nuevas medidas de vivienda.
Los 10 puntos que plantea el Gobierno español
1. Protección ante los desahucios.
2. Prohibición de la compra especulativa a los fondos buitre.
3. Estabilización de los contratos de alquiler.
4. Regulación del alquiler de temporada.
5. IVA a los pisos turísticos.
6. Bonificaciones fiscales para personas inquilinas.
7. Bonificaciones fiscales para quienes bajen el precio del alquiler.
8. Ayudas a la compra de la primera vivienda.
9. Blindaje del parque estatal de vivienda.
10. Bajada del IVA a la construcción de vivienda protegida con calificación permanente.