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Etxebizitza eskubidearen aldeko manifestazioa Bartzelonan, Sanchezek parte hartu duen ekitaldi baten kanpo aldean
Milaka manifestari mobilizatu dira Bartzelonan, Palau de Congressos de Catalunyaren aurrean, etxebizitza eskubidearen alde. Ordu horretan La Vanguardiako IV. Sariak banatzeko ekitaldia zen hastekoa, Pedro Sanchez presidente bertan zela. Besteak beste, etxebizitza eskubidea "blindatzeko" greba orokorra eskatu dute.
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