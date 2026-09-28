ETXEBIZITZA
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Etxebizitza eskubidearen aldeko manifestazioa Bartzelonan, Sanchezek parte hartu duen ekitaldi baten kanpo aldean

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

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Milaka manifestari mobilizatu dira Bartzelonan, Palau de Congressos de Catalunyaren aurrean, etxebizitza eskubidearen alde. Ordu horretan La Vanguardiako IV. Sariak banatzeko ekitaldia zen hastekoa, Pedro Sanchez presidente bertan zela. Besteak beste, etxebizitza eskubidea "blindatzeko" greba orokorra eskatu dute. 

Bartzelona Etxebizitza Manifestazioak Gizartea

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