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Asteburuan, Getxon, 10 edukiontzi erre zituen pertsonaren bila ari da Ertzaintza
Ertzaintzak ikerketa abiatu du, Getxoko Erromo eta Areeta auzoetan hamar edukiontzi nork erre zituen argitzeko.
Ertzaintzak ikerketa bat jarri du martxan asteburu honetan Getxoko Erromo eta Areeta auzoetan hamar edukiontzi nork erre zituen argitzeko.
Udaltzaingoak, Ertzaintzak eta suhiltzaileek azkar esku hartu zuten, eta horri esker kalte handiagoak eragitea eragotzi zutela jakinarazi du gaur Getxoko Udalak.
Hain zuzen, edukiontziak Ezequiel Aguirre kalean, Ama Mesedeetakoaren kalea, Club kalea, Kale barria eta Gobela eta Eduardo Coste kaleen artean erre zituzten asteburuan, Erromo eta Areeta auzoetan.
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