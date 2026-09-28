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Asteburuan, Getxon, 10 edukiontzi erre zituen pertsonaren bila ari da Ertzaintza

Ertzaintzak ikerketa abiatu du, Getxoko Erromo eta Areeta auzoetan hamar edukiontzi nork erre zituen argitzeko.

(Foto de ARCHIVO) Vehículo de la Ertzaintza EUROPA PRESS 23/8/2026
Ertzaintzaren furgoneta bat. Argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ertzaintzak ikerketa bat jarri du martxan asteburu honetan Getxoko Erromo eta Areeta auzoetan hamar edukiontzi nork erre zituen argitzeko.

Udaltzaingoak, Ertzaintzak eta suhiltzaileek azkar esku hartu zuten, eta horri esker kalte handiagoak eragitea eragotzi zutela jakinarazi du gaur Getxoko Udalak.

Hain zuzen, edukiontziak Ezequiel Aguirre kalean, Ama Mesedeetakoaren kalea, Club kalea, Kale barria eta Gobela eta Eduardo Coste kaleen artean erre zituzten asteburuan, Erromo eta Areeta auzoetan.

Ertzaintza Getxo Gizartea

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