KONEXIO BERRIA

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Hegaldi zuzenak egongo dira Biarritz eta Malaga artean datorren maiatzetik aurrera

Easyjet konpainiak bi hegaldi eskainiko ditu astean (astelehenetan eta ostiraletan), maiatzaren 7tik aurrera. Hegazkin txartelak erosgai daude dagoeneko.

biarritz aireportua aeropuerto
Easyjeteko hegazkin bat Biarritzeko aireportuan, artxiboko irudi batean. Argazkia: EITB

EITB

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Easyjet hegazkin konpainiak Biarritz eta Malaga hiriak lotuko ditu datorren maiatzetik aurrera, Lapurdiko aireportuak astelehen honetan ohar bidez jakinarazi duenez. Gaur-gaurkoz, Biarriztik Espainiako hiri batera egongo den hegaldi erregular bakarra izango da. 

Astean bi hegaldi egingo ditu konpainiak, maiatzaren 7tik irailaren 24ra: astelehen eguerdietan eta ostiral arratsaldetan

Hegazkin txartelak dagoeneko erosi daitezke Biarrizko aireportuaren webgunean eta konpainiaren webgunean, eta merkeeena 41 euroan dago.

Biarritz Bidaiak Andaluzia Lapurdi Gizartea

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