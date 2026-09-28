La aerolínea de bajo coste Easyjet ofrecerá a partir del próximo 7 de mayo vuelos directos entre el aeropuerto de Biarritz y Málaga, según ha informado este lunes el aeródromo labortano a través de una nota. Se trata de la única conexión aérea regular, por el momento, entre Biarritz y una ciudad del Estado español.

La compañía ofrecerá dos vuelos semanales (con salida los lunes al mediodía y los viernes por la tarde) entre el 7 de mayo y el 24 de septiembre.

Ya se pueden adquirir los billetes en el portal del aeropuerto de Biarritz y en la página web de Easyjet a partir de 41 euros.