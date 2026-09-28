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El aeropuerto de Biarritz ofrecerá vuelos directos a Málaga a partir de mayo

Easyjet ofrecerá dos vuelos semanales (los lunes y los viernes) entre el 7 de mayo y el 24 de septiembre de 202, y ya se pueden adquirir los billetes.
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Aeropuerto de Biarritz, en una imagen de archivo. Foto: EITB

Euskaraz irakurri: Hegaldi zuzenak egongo dira Biarritz eta Malaga artean datorren maiatzetik aurrera

EITB

Última actualización

La aerolínea de bajo coste Easyjet ofrecerá a partir del próximo 7 de mayo vuelos directos entre el aeropuerto de Biarritz y Málaga, según ha informado este lunes el aeródromo labortano a través de una nota. Se trata de la única conexión aérea regular, por el momento, entre Biarritz y una ciudad del Estado español. 

La compañía ofrecerá dos vuelos semanales (con salida los lunes al mediodía y los viernes por la tarde) entre el 7 de mayo y el 24 de septiembre. 

Ya se pueden adquirir los billetes en el portal del aeropuerto de Biarritz y en la página web de Easyjet a partir de 41 euros

Biarritz Viajes Andalucia Lapurdi Sociedad

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