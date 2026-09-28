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Investigan la quema de 10 contenedores este fin de semana en Getxo
La Ertzaintza mantiene abierta una investigación policial para esclarecer la autoría de la quema de diez contenedores este fin de semana en Romo y Las Arenas, en la localidad vizcaína de Getxo.
La Ertzaintza mantiene abierta una investigación policial para esclarecer la autoría de la quema de diez contenedores este fin de semana en Romo y Las Arenas, en la localidad vizcaína de Getxo.
Según ha informado el Ayuntamiento de Getxo, la "rápida" actuación de Policía Local, Ertzaintza y Bomberos "impidió que los incidentes causaran daños de mayor importancia.
La quema de los contenedores se produjo en las calles Ezequiel Aguirre, Las Mercedes, Club, Gobela con Eduardo Coste y Barria, según ha precisado el consistorio.
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