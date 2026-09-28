La ciudadanía de Pamplona apuesta por el proyecto Itzaletik Argira para transformar el Monumento de los Caídos

La ciudadanía de Pamplona ha apostado mayoritariamente por el proyecto Itzaletik Argira para transformar el Monumento a los Caídos, según la consulta participativa realizada en junio y cuyos resultados ha dado a conocer este lunes el Ayuntamiento de la capital navarra.



Itzaletik Argira, propuesta de OM ARQ SLP, voilà! estudio y Tesela SL, suprime las arquerías laterales, genera un nuevo volumen acristalado a la altura de la cripta y crea un mirador también acristalado en la base de la cúpula que modifica la perspectiva del edificio.



Una vez recogidas las conclusiones del proceso participativo, se va a proceder a la selección de la propuesta para la redacción del proyecto de obras, para lo que se tendrán en cuenta las puntuaciones de los cuestionarios completados por la ciudadanía y las puntuaciones de los dos proyectos finalistas del Concurso Internacional.



Ambas propuestas (Itzaletik Argira y Harriak Hitz) podrán incorporar mejoras atendiendo al informe del jurado y a lo señalado por la ciudadanía a través de la consulta participativa.