El embalse de Uribarri Ganboa tiene un 7 % menos de agua que hace un año y el de Urrunaga un 4 % menos

Los embalses alaveses de Uribarri Ganboa y Urrunaga, que abastecen de agua a Bilbao y Vitoria-Gasteiz, tienen sus reservas en niveles inferiores a los de septiembre del año pasado: el primero tiene un 7,4 % menos de agua y el segundo un 4,7 % menos.



La escasez de lluvias y las altas temperaturas extremas de los últimos meses han mermado las reservas de estos dos embalses y, según los datos difundidos este lunes por la Confederación Hidrográfica del Ebro, Uribarri, el principal embalse del sistema Zadorra, retiene hoy 92,1 hectómetros cúbicos de agua, es decir está al 62,9 % de su capacidad.



En la última semana Uribarri ha perdido un 2 % de su agua y en los últimos doce meses la bajada de la reserva ha sido del 7,4 %.



Su hermano pequeño, Urrunaga, con la mitad de tamaño, acumula hoy 42,6 hectómetros cúbicos, el 59,3 % de su capacidad. La semana pasada este embalse acumulaba 1 % más de agua y en las mismas fechas de 2025 tenía un 4,7 % más.



Urrunaga suele estar más bajo puesto que su agua es utilizada por Iberdrola para generar energía por la parte de Barazar, que da al valle de Arratia.