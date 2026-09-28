Levantan las restricciones de consumo de agua en Arrasate tras confirmar que es potable

Arrasate ha puesto fin a la recomendación de no beber agua que se mantenía desde el pasado jueves por los problemas registrados en la red de abastecimiento. Según ha informado el Ayuntamiento, los últimos análisis microbiológicos y químicos realizados han confirmado que el agua es potable y cumple todos los estándares de calidad.

Por ello, el Ayuntamiento ha decidido levantar las restricciones de consumo de agua impuestas.

Los problemas comenzaron la noche del jueves por una avería en el suministro de agua del barrio de Zubillaga, que provocó la entrada de agua sucia con barro en el sistema de abastecimiento de Arrasate.

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Arrasate ha repartido agua enbotellada y ha puesto a disposición de la población un camión cisterna.

Asimismo, el Ayuntamiento de Arrasate ha agradecido tanto a la ciudadanía como trabajadores y trabajadoras municipales "la actitud ejemplar mostrada durante la complicada situación de estos últimos días".