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Las Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú y Shirin Ebadi, galardonadas con los premios Fair Saturday
Se ha reconocido su lucha por la justicia y los derechos humanos tanto en Guatemala como en Irán. También han sido galardonados otras cinco personalidades de la cultura vasca e internacional. El acto se ha celebrado en el Guggemhein con la presencia de las máximas autoridades de Bizkaia y de todos los partidos políticos. Menchú se ha mostrado optimista pese a la ola reaccionaria que impera en el mundo.
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