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Maricarmen anima a los acampados desde el hospital: "Luchad, defended lo que es vuestro"
La mujer de 87 que fue desahuciada en Madrid se dirige a todos aquellos que se han movilizado por su causa desde el hospital Gregorio Marañón donde está ingresada. "Me gustaría estar allí con vosotros", les ha dicho.
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