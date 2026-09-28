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Maricarmen anima a los acampados desde el hospital: "Luchad, defended lo que es vuestro"

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18:00 - 20:00

Agencias | EITB

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La mujer de 87 que fue desahuciada en Madrid se dirige a todos aquellos que se han movilizado por su causa desde el hospital Gregorio Marañón donde está ingresada. "Me gustaría estar allí con vosotros", les ha dicho.

Madrid Vivienda Sociedad

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