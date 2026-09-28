Un hombre mata a su pareja en Benidorm

La Policía Nacional ha detenido en Benidorm (Alicante) a un hombre acusado de matar a su pareja, una mujer de unos 33 años. También ha arrestado a otros dos varones por presuntamente encubrir el crimen. Los tres detenidos tienen 30, 40 y 45 años, han informado fuentes policiales este lunes en un comunicado.



El cadáver de la víctima estaba enterrado en una zona de campo ubicada entre esa ciudad y la vecina localidad de Finestrat. Según los datos facilitados por este cuerpo de seguridad, no constaban antecedentes previos por violencia de género entre la mujer y el supuesto autor.



Los agentes tuvieron conocimiento de los hechos cuando dos varones se personaron en la Comisaría de Benidorm y comunicaron que un conocido suyo habría dicho que "habría acabado con la vida de su pareja sentimental, durante una discusión, utilizando un arma blanca".



Según manifestaron, tras tener conocimiento de lo sucedido, acudieron al domicilio del presunto autor, donde comprobaron los hechos. Posteriormente, y "ante las presuntas amenazas" que les habría proferido el acusado del crimen, "colaboraron de una forma u otra" en "trasladar el cuerpo de la víctima hasta una zona de campo entre las localidades de Benidorm y Finestrat".





El asesino descuartizó el cadáver y le prendió fuego

El asesino descuartizó los restos mortales de la víctima antes de prenderle fuego en una zona de campo a las afueras de la localidad.