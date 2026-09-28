Herido muy grave un hombre al estallar una botella de aire comprimido en Orkoien

Un hombre de 68 años ha resultado herido muy grave la tarde de este lunes al estallar una botella de aire comprimido en un centro de buceo en Orkoien.

SOS Navarra ha recibido aviso del siniestro a las 17:26 horas y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de emergencias, que han atendido al herido en el lugar. Tras ello, el hombre ha sido trasladado en la ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona. Ha quedado ingresado con un traumatismo en la zona abdominal con pronóstico muy grave.

Efectivos de la Policía Foral investigan las causas del siniestro.