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Ainara Moreno donostiarrak bi urte baino gehiago daramatza bere etxera itzuli ezinik
Bi urte baino gehiago daramatza bere etxean bizi ezinik, etxegabetzea judizialki geldituta geratu ondoren, alokairuan egondako familiaren kalteberatasun-egoera dela eta. Orain, Udalaren esku-hartzearen ondoren, bizitoki-alternatiba bat aurkitu diete, ete jabeak bere etxera itzultzeko itxaropena du.
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