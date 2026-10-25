ETXEBIZITZA
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Ainara Moreno donostiarrak bi urte baino gehiago daramatza bere etxera itzuli ezinik

Iragarkia
La donostiarra Ainara Moreno lleva más de dos años sin poder volver a su casa
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Bi urte baino gehiago daramatza bere etxean bizi ezinik, etxegabetzea judizialki geldituta geratu ondoren, alokairuan egondako familiaren kalteberatasun-egoera dela eta. Orain, Udalaren esku-hartzearen ondoren, bizitoki-alternatiba bat aurkitu diete, ete jabeak bere etxera itzultzeko itxaropena du.

Donostia Euskal Autonomia Erkidegoa Etxebizitza Gizartea

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