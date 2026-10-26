Elkarrekin Podemos advierte a PNV y PSE de que no aceptará "privilegios fiscales"

En relación a la reforma fiscal, PNV y PSE deberían llegar a un acuerdo con otra formación para sacar adelante la reforma planteada en Gipuzkoa y Álava, y, de momento, a Elkarrekin Podemos no le han gustado las medidas anunciadas. La portavoz de las Juntas Generales de Gipuzkoa, Miren Echeveste, ha dicho en el programa "Faktoria" de Euskadi Irratia las propuestas que han hecho son "electoralistas" y que si quisieran negociar con ellos, deberían empezar las negociaciones "desde cero".