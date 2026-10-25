Zazpi jauziz, herri bat'
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Gure Esku llama a "construir más país" ante la "ola reaccionaria"

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Cientos de personas bailan Zazpi jauziak en Bilbao a iniciativa de Gure Esku EUROPA PRESS 25/10/2026
18:00 - 20:00

EITB

Última actualización

Gure Esku ha llamado a "construir más país, más derechos y profundizar en la democracia y participación ciudadana" ante la "ola reaccionaria que se mueve por todo el mundo", y ha reivindicado la soberanía como "una herramienta súper potente para crear nuevos derechos". Gure Esku ha celebrado este domingo en Bilbao, Donostia-San Sebastián, Vitoria-Gasteiz, Pamplona, Baiona, Maule y Donibane Garazi un acto simultáneo que bajo el nombre de 'Zazpi jauziz, herri bat'. La iniciativa ha consistido en que la ciudadanía bailara la danza tradicional Zazpi jauziak como metáfora del "salto" que "necesita Euskal Herria como nación", según ha explicado en Bilbao el portavoz Josu Etxaburu.

Gure Esku Política

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