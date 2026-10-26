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La Universidad de Deusto suspende su actividad y cierra su campus esta tarde por seguridad

Suspende la actividad a las 14:00 y cierra el centro a las 15:00. Ha tomado la decisión siguiendo las “indicaciones” de la Ertzaintza “para proteger la seguridad de la comunidad universitaria".

Imagen de Deusto
Universidad de Deusto.
Euskaraz irakurri: Deustuko Unibertsitateak bere jarduera eten eta campusa itxiko du gaur arratsaldean, segurtasunagatik

Agencias | EITB

Última actualización

La Universidad de Deusto ha comunicado este lunes que suspende toda su actividad esta tarde, ante la posibilidad de incidentes en relación a movilizaciones de colectivos 'antifascistas' y al acto del agitador Vito Quiles junto a esas instalaciones universitarias.

En un comunicado emitido esta mañana, la Universidad de Deusto ha aclarado que se tratan de actos ajenos a la institución, "que no organiza ni respalda y cuya celebración no ha autorizado dentro del recinto universitario".

Según ha añadido, "desde que tuvo conocimiento de la convocatoria, la Universidad ha mantenido una coordinación permanente con la Ertzaintza" y así, "siguiendo sus indicaciones y para proteger la seguridad de la comunidad universitaria, ha decidido suspender toda la actividad en el campus de Bilbao a partir de las 14:00 horas y proceder a su cierre preventivo a las 15:00 horas".

Universidad de Deusto Ultraderecha Política

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