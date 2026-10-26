La Universidad de Deusto suspende su actividad y cierra su campus esta tarde por seguridad
Suspende la actividad a las 14:00 y cierra el centro a las 15:00. Ha tomado la decisión siguiendo las “indicaciones” de la Ertzaintza “para proteger la seguridad de la comunidad universitaria".
La Universidad de Deusto ha comunicado este lunes que suspende toda su actividad esta tarde, ante la posibilidad de incidentes en relación a movilizaciones de colectivos 'antifascistas' y al acto del agitador Vito Quiles junto a esas instalaciones universitarias.
En un comunicado emitido esta mañana, la Universidad de Deusto ha aclarado que se tratan de actos ajenos a la institución, "que no organiza ni respalda y cuya celebración no ha autorizado dentro del recinto universitario".
Según ha añadido, "desde que tuvo conocimiento de la convocatoria, la Universidad ha mantenido una coordinación permanente con la Ertzaintza" y así, "siguiendo sus indicaciones y para proteger la seguridad de la comunidad universitaria, ha decidido suspender toda la actividad en el campus de Bilbao a partir de las 14:00 horas y proceder a su cierre preventivo a las 15:00 horas".