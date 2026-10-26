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Pradales, Illa, Moreno y Clavijo debaten en Bilbao sobre los desafíos y oportunidades de la IA

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GRAFCAV1062. BILBAO, 26/10/2026.-Los presidentes de Catalunya, Andalucía, Canarias y Euskadi, Salvador IIla, (2d) Juan Manuel Moreno, (i) Fernando Clavijo (d) e Imanol Pradales, (2i) este lunes en Bilbao, donde intervienen en la jornada organizada por NTT Data para presentar el Future Government Center, un espacio para el análisis, la innovación y la colaboración en la gestión pública.EFE/Luis Tejido
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Pradales, Illa, Moreno eta Clavijo Bilbon batu dira adimen artifizialak ekarriko dituen aukerez eta arriskuez hitz egiteko

EITB

Última actualización

Future Goverment Center, el nuevo centro de la consultora nipona NTT Data, ha reunido al lehendakari y a los presidentes de Cataluña, Andalucía y Canarias en plena precampaña para analizar el nuevo escenario abierto para los gobiernos con la inteligencia artificial.

Bilbao Imanol Pradales Cataluña Andalucia Canarias Gobierno Vasco Política

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