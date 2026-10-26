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Estudiantes se movilizan para rechazar la presencia de Vito Quiles en Bilbao

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Manifestantes durante las movilizaciones por la presencia de Vito Quiles, en Plaza Elíptica, a 26 de octubre de 2026, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). El sindicato estudiantil Ikasle Sindikatua y diversos colectivos sociales y sindicales han convocado un paro estudiantil y movilizaciones en Vizcaya en respuesta a la visita del agitador ultraderechista Vito Quiles. David de Haro / Europa Press 26/10/2026
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ikasleek protesta egin dute Bilbon, Vito Quilesen bisita gaitzesteko

EITB

Última actualización

La convocatoria en contra del anunciado acto Quiles en la capital vizcaína ha sido convocada por Ikasle Antolakunde Sozialista. En la protesta, han asegurado que "entre estudiantes no todo es despolitización" y defienden que "hay una generación dispuesta a darlo todo contra el fascismo".

Universidad de Deusto Ultraderecha Política Jóvenes

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