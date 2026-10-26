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Estudiantes se movilizan para rechazar la presencia de Vito Quiles en Bilbao
Euskaraz irakurri: Ikasleek protesta egin dute Bilbon, Vito Quilesen bisita gaitzesteko
La convocatoria en contra del anunciado acto Quiles en la capital vizcaína ha sido convocada por Ikasle Antolakunde Sozialista. En la protesta, han asegurado que "entre estudiantes no todo es despolitización" y defienden que "hay una generación dispuesta a darlo todo contra el fascismo".
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