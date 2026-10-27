Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 27 de octubre de 2026:

-Incidentes en Bilbao: 19 personas han sido detenidas, entre ellas 7 menores, por los incidentes tras las marchas contra Vito Quiles en Bilbao. El acto convocado por el ultraderechista para este lunes en la Universidad de Deusto fue suspendido, pero sobre la hora que iba a ser, y después de manifestaciones multitudinarias y pacíficas, encapuchados han quemado contenedores, vehículos e incluso ha habido saqueos.

-Elecciones en Israel: más de 7,3 millones de israelíes están llamados a votar en unas elecciones marcadas por la ofensiva contra Gaza. Los sondeos sitúan a la oposición por delante del bloque de Benjamín Netanyahu, pero sin una mayoría suficiente para gobernar.

-Comienzo del BIME: hoy martes arranca la decimocuarta edición del encuentro musical BIME, que contará con más de 70 conciertos, así como encuentros profesionales en los que participarán artistas como Alaska, Luz Casal o Pedro Capó junto a representantes de la industria musical.