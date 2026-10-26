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Las marchas contra Vito Quiles terminan con incidentes y varios contenedores quemados en Deusto
Los Bomberos han tenido que sofocar varios contenedores que han ardido tras las manifestaciones pacíficas de esta tarde en el barrio de Deusto, contra el acto anunciado por el agitador de ultraderecha Vito Quiles.
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