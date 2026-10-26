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Las marchas contra Vito Quiles terminan con incidentes y varios contenedores quemados en Deusto

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Vito Quilesen aurkako martxak istiluekin eta erretako hainbat edukiontzirekin amaitu dira Deustun

EITB

Última actualización

Los Bomberos han tenido que sofocar varios contenedores que han ardido tras las manifestaciones pacíficas de esta tarde en el barrio de Deusto, contra el acto anunciado por el agitador de ultraderecha Vito Quiles. 

Bilbao Ultraderecha Política

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